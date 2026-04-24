Camper slaat om op A2 richting België: flinke file rond Maastricht

Op de A2 bij Gronsveld, vlak bij Maastricht, is een camper omgeslagen. Het ongeval gebeurde op een moment dat het extra druk is op de weg door het begin van de voorjaarsvakantie.

De bestuurder verloor door een nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig. De camper botste eerst tegen de vangrail en sloeg vervolgens om. Het voertuig kwam op de zijkant tot stilstand.

Door het ongeluk ontstond een flinke file in de richting van België. Voor zover bekend raakte niemand gewond.