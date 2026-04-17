ANWB waarschuwt: lange files op deze wegen door start meivakantie

Verkeer

Vandaag, 14:07 - Update: 51 minuten geleden

De meivakantie is in verschillende delen van het land van start gegaan en dat is direct te merken op de weg. Het wordt druk op de snelwegen, vooral richting het zuiden en populaire vakantiegebieden. Volgens ANWB-woordvoerder Robert Vriezen is de drukte niet alleen dit weekend merkbaar, maar ook volgend weekend.

"De start van de meivakantie zorgt op vrijdag 17 april voor drukkere avondspitsen dan gebruikelijk. Dan gaan mensen massaal op pad", vertelt Vriezen aan Hart van Nederland.

Combinatie van verschillende verkeersstromen

"Er ontstaan langere files doordat recreatieverkeer zich op vrijdag- en zaterdagmiddag mengt met het reguliere spitsverkeer." Door deze combinatie ontstaan extra lange files, met name van donderdag 23 tot en met vrijdag 24 april in Noord-Brabant, rond de Veluwe en op routes van Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 en de A27.

Ook volgend weekend blijft het druk, omdat vakantieverkeer en spitsverkeer elkaar regelmatig in de weg zitten. Volgens Vriezen is de drukte vooral merkbaar tijdens het Koningsweekend, met name op routes van noord naar zuid.

In bovenstaande video vertelt Vriezen waar je nog meer op moet letten als je de drukte wilt omzeilen.

Lees ook

ANWB waarschuwt voor drukte op deze wegen door start meivakantie
Vakantieplannen op de schop door onrust: deze bestemmingen zijn het populairst
