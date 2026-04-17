Vakantieplannen op de schop door onrust: deze bestemmingen zijn het populairst

De meivakantie staat voor de deur, maar veel Nederlanders gooien hun plannen om. Door onrust in de wereld kiezen mensen vaker voor zekerheid dichter bij huis. Dat merkt de ANWB, die zich baseert op de resultaten van de vakantiemonitor, waarin Nederlanders is gevraagd naar hun plannen voor de april- en meivakantie.

Verre bestemmingen worden minder populair. Vooral reizen naar Amerika verliezen terrein. Van de vakantiegangers blijft 94 procent in Europa. Vier op de tien blijven zelfs in Nederland. Het aantal mensen dat in april of mei op vakantie gaat, blijft met 59 procent ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Wie wel de grens over gaat, kiest vooral voor bekende bestemmingen dichtbij.

Invloed hoge prijzen

Stijgende prijzen spelen een grote rol in de keuzes die mensen maken. Een op de drie vakantiegangers past plannen aan door de kosten. Dat betekent kortere trips, dichter bij huis of minder uitgaven tijdens de vakantie.

Opvallend is daarnaast dat minder mensen het vliegtuig pakken. Waar vorig jaar nog 40 procent vloog, is dat nu gedaald naar 34 procent.