'Lichaam 43-jarige Nederlander gevonden na bootongeval in België'

Hulpdiensten hebben maandagmiddag een lichaam gevonden na een bootongeval op de Maasplassen in het Belgische Ophoven. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Volgens de krant gaat het waarschijnlijk om een 43-jarige man uit het Limburgse Ospel.

Zondagavond rond 20.15 uur ging het mis voor een boot met drie Nederlandse opvarenden. De hulpdiensten haalden na een zoekactie al snel twee drenkelingen uit het water. Zij waren onderkoeld en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Tot middernacht werd er door duikteams, drones en een helikopter gezocht naar de derde persoon. Maandagochtend om 10.00 uur werd de zoektocht hervat. In de loop van de middag werden de aanwezige mensen op de kade weggestuurd. Even later werd een stoffelijk overschot uit het water gehaald, schrijft de lokale krant. Vermoedelijk is dit het lichaam van de vermiste man.

Gat in boot

Volgens Het Belang van Limburg heeft de man een partner en drie kinderen. "Hij was aan het vissen met twee vrienden", zegt een van de kennissen tegen de krant voordat het lichaam gevonden werd. "Volgens wat we gehoord hebben, was er een gat in hun bootje. Daardoor zijn ze in de problemen geraakt. We hopen dat hij snel gevonden wordt, al vrezen we het ergste. Dit is hartverscheurend."