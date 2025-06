Lichaam van verdronken man in Waal gevonden, blijkt 21-jarige te zijn

De man die gisteren in de Waal bij het Gelderse Ochten in de problemen raakte is verdronken. De 21-jarige Pool werd vandaag gevonden in het water bij Haaften, een stukje verderop.

Hulpverleners gingen er al vanuit dat de man was overleden en staakten in de loop van de dag hun zoektocht. De politie zegt uit te gaan van een noodlottig ongeval.