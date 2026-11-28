In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is zaterdagmiddag een stille tocht gehouden voor de 15-jarige Hussein. De jongen kwam twee weken geleden om het leven nadat hij op de fiets werd aangereden door een elektrische brommobiel, een Birò. Zijn familie wil met de tocht Hussein herdenken en elkaar tot steun zijn, meldt RTL Nieuws.

Het ging op vrijdag 13 november mis toen Hussein onderweg was naar school. Hij werd op een fietspad in Leidsche Rijn aangereden. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurster van de brommobiel werd aangehouden. De politie onderzoekt haar rol bij het ongeluk.

Birò's mogen niet op het fietspad rijden. Hart van Nederland sprak naar aanleiding van dit ongeluk met een verkeersveiligheidsdeskundige over de verkeersregels voor brommobielen. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Jongen met een groot hart

Zijn broer omschrijft Hussein in een verklaring aan RTL Nieuws als een vriendelijke, oprechte jongen met een groot hart. Hij had een passie voor techniek en knapte regelmatig samen met een vriend fietsen op. "Waar Hussein was, bracht hij sfeer en voelde iedereen zich welkom", vertelt zijn broer. Hussein stond altijd klaar voor anderen, zonder daar iets voor terug te verwachten.

Hussein zat in de derde klas van het Oosterlicht College in Nieuwegein. Op 16 november werd hij begraven, in het bijzijn van onder anderen klasgenoten en medewerkers van zijn school.