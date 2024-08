Eerste schooldag gaat fout: jongetje komt vast te zitten in voetbalgoaltje

Op de eerste schooldag na de zomervakantie had een jongetje in Vlaardingen al snel pech. Tijdens de pauze raakte hij met zijn been bekneld tussen de spijlen van een voetbaldoel op het schoolplein aan de Boslaan, vertelt een correspondent ter plaatse.

Toen het de leerkrachten niet lukte om hem te bevrijden, werd de brandweer ingeschakeld. Met behulp van een spreider wisten de brandweerlieden zijn been los te krijgen. Gelukkig hield het jongetje er geen verwondingen aan over. Een brandweerman kreeg als beloning een boks van het slachtoffertje.