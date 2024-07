Omstanders redden jongetje (2) uit water in Haarlem

Een jongetje van twee jaar is zondag in Haarlem in het water gevallen. Meerdere mensen zagen het ongeluk gebeuren. Zij twijfelden geen moment en haalden het kind direct uit het water.

Het ongeluk gebeurde op het Marsmanplein in Haarlem. Na het ongeluk kwamen meerdere ambulances met spoed ter plaatse. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen die uiteindelijk op het plein zelf landde. Het jongetje is na de eerste medische behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht, samen met een trauma-arts.

'Ouders erg geschrokken'

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten dat het inmiddels beter gaat met het jongetje. Wel zijn de ouders erg geschrokken van het voorval. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.