Automobilist vlucht na 'redding' uit te water geraakte auto

In Delft is in de nacht van zondag op maandag een auto op de kop in de sloot beland. De bestuurder heeft daarna de benen genomen. De politie is nog steeds op zoek naar wie de auto bestuurde.

Rond 01.00 uur raakte de auto van de weg. Volgens een correspondent ter plaatse zou een student te hulp hebben geschoten. De student twijfelde geen moment toen die het ongeluk zag gebeuren en sprong het water in om de bestuurder uit de auto te halen.

Eenmaal op de kant aangekomen zou de bestuurder aan de student hebben laten weten dat die niet "gepakt" wil worden. Daarna is de bestuurder niet meer gezien.

Onderzoek

De politie heeft gezocht in de omgeving, maar niemand aangetroffen. Daarom is er een onderzoek gestart naar wie de auto heeft bestuurd, zo laat de politie weten aan Hart van Nederland.