Jongen (18) verdwijnt onder water tijdens schooluitje in waterpark

Een 18-jarige jongen is maandagochtend uit het water van een waterpark in Volkel gered. Hij was daar met een schoolreisje voor kinderen met speciaal onderwijs.

De jongen zwom rond 10.30 uur naar een eiland, maar verdween daar onder water. Een begeleider van school is hem achterna gesprongen om hem boven water te houden. Daarna kwam er een reddingsboot van het waterpark, die hem uit het water redde.

Voor het schoolreisje hadden we begeleiders gevraagd of de kinderen goed genoeg konden zwemmen. "Volgens zijn ouders kon hij zwemmen", zegt directeur Ton Derks van het park.

Slachtoffer naar ziekenhuis

De 18-jarige jongen kon zelfstandig naar de ambulance lopen, maar is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat hij niet gereanimeerd hoefde te worden.