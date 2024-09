Jongen (12) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Ede

De 12-jarige jongen die donderdag op een druk kruispunt in Ede is aangereden door een vrachtwagen is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie zondag aan Hart van Nederland.

Rozen, zonnebloemen, brandende kaarsen en knuffels markeren de plek van de aanrijding op de Slotlaan, waar het kind op zijn fiets door een vrachtwagen werd geschept.

Meerdere hulpdiensten kwamen af op de melding. De brandweer zette de plek van het ongeval af met schermen, terwijl politieagenten het ambulancepersoneel assisteerden. De jongen werd uiteindelijk met spoed per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De bestuurder van de vrachtwagen, een 50-jarige man uit Hedel, werd donderdag aangehouden als verdachte, maar is na verhoor weer vrijgelaten.