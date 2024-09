Dat wordt wennen: volgende week 12 graden kouder

Dit weekend kunnen we blijven genieten van de nazomer. Zaterdag schijnt de zon flink en wordt het een graad of 28. In Zuid-Limburg kan het 30 graden worden en komt het warmterecord in gevaar. Ook zondag verloopt nog warm. Leg intussen je warme jas maar klaar, want na het weekend wordt het nat en fris. Woensdag is het hooguit 16 graden.

Het zal niemand verbazen dat september tot nu toe recordwarm verloopt. Over de eerste vijf dagen was het in De Bilt gemiddeld 21,0 graden tegen 15,9 graden normaal. Het oude record uit 1949 is daarmee met een graad verpulverd.

Het aantal zomerse dagen van 25 graden of meer komt dit weekend op vijf dagen uit, terwijl heel juni maar vier zomerse dagen telde. Een gemiddelde septembermaand telt twee zomerse dagen.

Warmterecord

We kunnen nog een paar dagen blijven genieten van het extreem warme nazomerweer. Deze vrijdag is het 27 à 28 graden en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Hier en daar ontstaat een regen- of onweersbui. Het noorden houdt het tot de avond droog met meer zon, het zuiden heeft veel meer bewolking en daar blijft de temperatuur met een graad of 20 flink achter. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en is het nog lang zwoel.

Zaterdag is het, op wat sluierbewolking na, zonnig. Het wordt opnieuw zo’n 27 of 28 graden, alleen op de Wadden is het iets koeler. Zuid-Limburg bevindt zich in de warmste lucht, daar kan het 29 of zelfs 30 graden worden. Daarmee komt het landelijke warmterecord in gevaar. In 1934 werd het in Maastricht 30,5 graden.

Onweer

Zaterdagavond trekken vanuit het zuidwesten enkele regen- en onweersbuien over het land. Wie de barbecue aansteekt, moet dus even de radar en de lucht checken. Zondag trekken de buien in de ochtend weg. De middag verloopt droog met zonnige perioden. Met maximaal 24 graden is het aangenaam warm.

Jas aan

Na het weekend draait de wind naar de frisse noordwesthoek. Lucht uit de Poolstreken komt dan onze kant op en dat gaan we merken. Maandag is het nog 21 graden, dinsdag 19 graden en vanaf woensdag een aantal dagen slechts 16 graden. Een (tussen)jas is dan weer nodig, zeker in de vroege ochtend. Dan kan de temperatuur in het binnenland zakken tot een graad of 4.

De paraplu is ook weer nodig na het weekend. Er trekken buien over het land, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. Omdat het zeewater relatief warm is, worden de zwaarste buien in de kustgebieden verwacht. Het warme water is namelijk de voeding voor flinke plensbuien met onweer.

Er is ook nog goed nieuws voor de liefhebbers van nazomerweer: in het weekend lijkt het weer flink op te knappen.