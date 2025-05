Jeep ramt gevel van woning in Budel, huis voorlopig onbewoonbaar

De bestuurder van een jeep is woensdagavond een woning ingereden in het Brabantse Budel. Daarbij is aanzienlijke schade ontstaan. Eén van de inzittenden is aangehouden.

Het ongeval gebeurde even voor 22.30 uur aan de Nieuwendijk. De bewoners van het huis bleven ongedeerd, maar de woning blijft voorlopig onbewoonbaar. De niet aangehouden inzittende is door een ambulance ter plaatse nagekeken en afgevoerd naar het ziekenhuis. In het voertuig is een lachgaspatroon aangetroffen.

Op beelden is te zien dat de zwarte jeep, tevens flink beschadigd, tegen de verwoeste woninggevel staat. Een salvageteam is ter plaatse gekomen om de materiële schade te beperken. De weg naast het huis is tijdelijk afgezet voor verkeer.