Al duizenden euro's opgehaald voor uitvaart verdronken Fanuel (13)

Het tragische nieuws over het overlijden van de 13-jarige Fanuel vorige week, die verdronk in recreatieplas Strijkviertel in Leidsche Rijn, heeft veel mensen geraakt. Dat blijkt uit de donaties die binnenstromen voor de inzamelingsactie voor de jongen.

De actie is opgezet zodat de familie van Fanuel genoeg geld heeft om de jongen te begraven in Eritrea, zijn land van herkomst. Binnen twee dagen staat de teller al op meer dan 8.000 euro. Het streefbedrag is vastgesteld op 11.000 euro.

Zoektocht

Er werd vorige week vrijdag met man en macht gezocht nadat er een melding was binnengekomen over een vermiste jongen bij recreatieplas Strijkviertel in Leidsche Rijn. Tientallen vrijwilligers waren bij de zoektocht betrokken en een drone zocht mee vanuit de lucht. Enkele uren na de melding werd het lichaam van Fanuel in het water aangetroffen. Vanwege de hitte waren die dag veel mensen getuige van de zoektocht en de vondst van het lichaam.

De voetbalclub waar Fanuel jeugdspeler was, SV Nieuw Utrecht, reageert geschrokken. Via de socialmediakanalen van de club roept de vereniging op om voorzichtig te zijn op en rond het water.

Meerdere sterfgevallen

Het is al de tweede keer in korte tijd dat het ernstig misgaat bij recreatieplassen in de provincie Utrecht. Bij de Maarsseveense Plassen ging het een aantal weken eerder ook al mis. Ook daar overleed een minderjarige jongen.