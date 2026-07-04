OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Al duizenden euro's opgehaald voor uitvaart verdronken Fanuel (13)

Al duizenden euro's opgehaald voor uitvaart verdronken Fanuel (13)

Ongeluk

Vandaag, 12:58

Link gekopieerd

Het tragische nieuws over het overlijden van de 13-jarige Fanuel vorige week, die verdronk in recreatieplas Strijkviertel in Leidsche Rijn, heeft veel mensen geraakt. Dat blijkt uit de donaties die binnenstromen voor de inzamelingsactie voor de jongen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De actie is opgezet zodat de familie van Fanuel genoeg geld heeft om de jongen te begraven in Eritrea, zijn land van herkomst. Binnen twee dagen staat de teller al op meer dan 8.000 euro. Het streefbedrag is vastgesteld op 11.000 euro.

Zoektocht

Er werd vorige week vrijdag met man en macht gezocht nadat er een melding was binnengekomen over een vermiste jongen bij recreatieplas Strijkviertel in Leidsche Rijn. Tientallen vrijwilligers waren bij de zoektocht betrokken en een drone zocht mee vanuit de lucht. Enkele uren na de melding werd het lichaam van Fanuel in het water aangetroffen. Vanwege de hitte waren die dag veel mensen getuige van de zoektocht en de vondst van het lichaam.

De voetbalclub waar Fanuel jeugdspeler was, SV Nieuw Utrecht, reageert geschrokken. Via de socialmediakanalen van de club roept de vereniging op om voorzichtig te zijn op en rond het water.

Meerdere sterfgevallen

Het is al de tweede keer in korte tijd dat het ernstig misgaat bij recreatieplassen in de provincie Utrecht. Bij de Maarsseveense Plassen ging het een aantal weken eerder ook al mis. Ook daar overleed een minderjarige jongen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Jongen (13) verdronken in plas in Utrecht
Jongen (13) verdronken in plas in Utrecht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.