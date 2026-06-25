Jongen (13) verdronken in plas in Utrecht

Een 13-jarige jongen is donderdag in de Strijkviertelplas in Utrecht verdronken. De politie laat weten dat de jongen tegen het einde van de middag zoek was geraakt. Daarna is een grote zoekactie opgezet en werd het lichaam om 19.20 uur gevonden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Die geeft ook aan dat veel mensen bij de plas aanwezig waren en mogelijk getuigen waren. Volgens de politie is er voor hen Slachtofferhulp.

Meer ongelukken

Donderdag kwamen op meerdere plekken in Nederland mensen om het leven in het water. In het Limburgse Middelaar overleed donderdagavond een zwemmer na een aanvaring met een boot op de Mookerplas. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Eerder op de dag werd bij Nijmegen een jongen dood uit het water van de Spiegelwaal gehaald. Volgens De Gelderlander sprong hij vanaf een brug het water in en kwam hij niet meer boven.

Beeld: RBF Media