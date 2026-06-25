Lichaam van jongen uit water gehaald bij Nijmegen

Bij Nijmegen is donderdag aan het einde van de middag een jongen uit het water gehaald. De politie meldt dat het slachtoffer rond 17.00 uur tijdens het zwemmen uit het zicht verdween.

"Daarop zijn hulpdiensten hun zoekactie gestart met de inzet van drone, heli en boot", aldus de politie. De jongen is een uur later dood gevonden in de Spiegelwaal, een nevengeul van de Waal bij Lent.

Volgens De Gelderlander sprong het slachtoffer vanaf een brug in het water en kwam hij daarna niet meer boven.