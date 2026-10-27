Dierentuinen betuigen steun na dood verzorgster Beekse Bergen

Dierentuinen uit het hele land betuigen steun aan de nabestaanden van de verzorgster van Safaripark Beekse Bergen, die om het leven kwam door een aanval van een panter. Dinsdag overleed de vrouw in het ziekenhuis.

"Het verdrietige nieuws uit Safaripark Beekse Bergen raakt ons diep", schrijft de Amsterdamse dierentuin ARTIS op Facebook. "Onze gedachten zijn bij de familie, naasten en collega's van de dierverzorgster. Namens alle medewerkers van ARTIS wensen wij hen veel sterkte met dit grote verlies." Ook Diergaarde Blijdorp leeft mee met de familie en vrienden van het slachtoffer en haar collega's in het safaripark.

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is 'in schok'

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen blijft "in schok achter door wat er is gebeurd in Beekse Bergen". De koepelorganisatie wil "de familie, vrienden en nabestaanden van de dierverzorgster en al onze collega's van Beekse Bergen sterkte wensen in deze donkere en zeer verdrietige tijd".

De vrouw was zaterdag aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Ze werd daar aangevallen en raakte zwaargewond.