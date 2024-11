Groot aantal woningen ontruimd bij gaslek Sittard

Vanwege een gaslek aan de Hemelsley in het Limburgse Sittard zijn ongeveer 75 woningen ontruimd. Dat meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg op sociale media. Het lek is ontstaan door werkzaamheden aan het riool. De geëvacueerde bewoners worden opgevangen bij familie of in een nabijgelegen café.

Netbeheerder Enexis is ter plaatse om het lek te dichten. Daarvoor moeten zeker 65 woningen van het gas af gehaald worden. Ook is bij 215 woningen de stroom tijdelijk afgesloten, zodat de reparateurs veilig kunnen werken. Ook plaatst het bedrijf ballonnen om de gaslekkage te stoppen.

Omstanders krijgen het verzoek hulpdiensten de ruimte te geven. De Hemelsley ligt in het westen van de Limburgse stad.

