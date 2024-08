Gevonden lichaam in Markermeer is van vermiste man

Het lichaam dat vrijdag werd gevonden in het Markermeer is van de man die sinds zondag vermist was nadat de boot waarop hij zat was omgeslagen. Dat meldt de politie. Het gaat om een 40-jarige man uit Purmerend.

Zijn lichaam werd aangetroffen ter hoogte van Schardam, tussen Volendam en Hoorn. Het plezierjacht sloeg aan het einde van de zondagmiddag om.

Drie andere opvarenden raakten ook te water, maar konden zichzelf redden of werden door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit het water gehaald.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het overlijden van de man.

ANP