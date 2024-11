Gestolen Jaguar slaat over de kop in Uddel, eigenaar verdrietig: 'Zoiets verwacht je niet voor je eigen huis'

Bij een autodiefstal in Uddel is zaterdagochtend een Jaguar Sovereign over de kop geslagen. Vlak na de diefstal sloeg de auto over de kop geslagen op de N302 waar de wagen zwaar beschadigd eindigde in een haag. De eigenaar van de Jaguar had de auto klaarstaan voor een speciale gelegenheid: het 80-jarige verjaardagsfeest van zijn ouders.

"Ik had de auto op de stoep geparkeerd, zodat mijn ouders makkelijk konden instappen," vertelt hij tegen De Stentor. Toen de auto kort onbewaakt achterbleef werd deze gestolen. Niet veel later zag de eigenaar de dief wegrijden. "Ik herkende meteen het typische geluid van de V8-motor en zag de auto bij de stoplichten. Een tel later trok hij op."

Goed nieuws en slecht nieuws

De auto kwam niet ver want de dief verloor de controle, sloeg over de kop en reed de auto een haag in. "De politie vertelde mij dat ze goed en slecht nieuws hebben: een verdachte is aangehouden, maar van uw auto is weinig over." De auto raakte total loss door het ongeluk.

Hoewel de straatwaarde van de wagen niet extreem hoog is, was de Jaguar van grote emotionele waarde. "Het is een auto voor de liefhebber. De onderdelen zijn zeldzaam, zo’n exemplaar vind je niet meer." De gestolen auto is niet het enige dat de eigenaar dwars zit. Door de gebeurtenissen miste hij ook het verjaardagsfeest van zijn ouders. "Mijn weekend is volledig verpest. Ik ben boos en verdrietig. Zoiets verwacht je niet voor je eigen huis." De zaak wordt verder onderzocht door de politie.