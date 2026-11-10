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Bestelbus rijdt door dichte mist het water in, omstander springt erachteraan

Ongeluk

Vandaag, 14:18

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Een bestelbus is dinsdagochtend rond 09.08 uur te water geraakt aan de Veerweg in het Gelderse Welsum. Een omstander twijfelde geen moment en sprong het water in om de bestuurder te helpen. Beide personen wisten zelfstandig uit het water te komen. De bestuurder is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, schrijft een correspondent ter plaatse.

Door de dichte mist was het zicht aan de waterkant zeer beperkt. Vermoedelijk heeft de bestuurder daardoor het einde van de weg niet op tijd opgemerkt, waarna de bestelbus in het water belandde.

Omstander schiet te hulp

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de politie, brandweer en ambulancedienst. Ook werden brandweerduikers uit Deventer en een traumahelikopter opgeroepen. De inzet van de traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig.

De bestuurder en de omstander werden in een ambulance nagekeken. De omstander kon na zijn reddingsactie met een nat pak naar huis en werd door de ambulancedienst thuisgebracht. De bestuurder moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis.

Veerpont en scheepvaart stilgelegd

Door het ongeluk is de veerpont tussen Olst en Welsum voorlopig gestremd. Ook de scheepvaart op de IJssel is stilgelegd. Brandweerduikers werden opgeroepen om te helpen de bestelbus uit het water te halen, zodat de pont weer kan varen.

Door Redactie Hart van Nederland

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