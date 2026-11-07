Code geel voor midden van het land voor mist

Vanaf zaterdagmiddag tot middernacht geldt volgens het KNMI code geel voor dichte mist. Dat is voor het eerst niet per provincie, maar in een gebied. Het gaat om een regio die Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland allemaal deels beslaat. Door de mist is het zicht minder dan 200 meter.

Op de website van het KNMI is precies te zien welke plaatsen de grens van de code geel ongeveer zijn. Dat gaat van Dordrecht tot net iets voorbij Tiel. Het KNMI waarschuwt voor vertragingen op de weg en raadt aan mistlampen aan te zetten.

Vertrouwen in waarschuwingen

Vanaf afgelopen maandag tekenen de meteorologen in De Bilt handmatig specifieke weerzones op de kaart. Alleen het gebied dat daadwerkelijk risico loopt, krijgt een kleurcode (geel, oranje of rood). Dit betekent dat een waarschuwing halverwege een provincie kan ophouden, of juist moeiteloos over meerdere provinciegrenzen heen kan lopen.

Het KNMI benadrukt dat deze stap noodzakelijk is om het vertrouwen in de waarschuwingen te behouden.