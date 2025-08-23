Terug

Automobilist (22) overleden bij eenzijdig ongeval in Wageningen

Ongeluk

Vandaag, 09:59

Op de Geertjesweg in Wageningen is zaterdagochtend een 22-jarige automobilist bij een eenzijdig ongeval om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het slachtoffer werd rond 07.15 uur door een voorbijganger aangetroffen toen deze de auto van de bestuurder tegen een boom aan zag staan. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden massaal opgeroepen. Hulp mocht voor de man echter niet meer baten. Er zaten geen andere inzittenden in de auto, aldus de politie.

Vanwege het ongeval was de Geertjesweg volledig afgesloten voor het verkeer. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.

