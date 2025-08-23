Vier mensen gered bij woningbrand Amsterdam, slachtoffers naar ziekenhuis

In Amsterdam zijn vrijdagavond laat vier mensen door de brandweer gered uit een woning die vol was komen te staan met rook door een brand. De brand brak uit op de eerste etage van een pand aan de J.J. Viottastraat in het Museumkwartier.

Volgens Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is de brand vermoedelijk ontstaan in een bed. De rook trok door naar de tweede verdieping, waar vier mensen vastzaten. Zij konden door de dichte rook zelf niet meer naar buiten.

Rook

De brandweer wist de slachtoffers te redden met zogenoemde combitox-maskers. Daarmee konden zij worden aangesloten op de ademlucht van de brandweerlieden. "Alle vier de mensen zijn door de brandweer uit huis gered," zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Ze hadden behoorlijk wat rook ingeademd. Drie konden lopend naar buiten, één persoon is naar buiten getild."

Na controle door ambulancepersoneel bleek dat de slachtoffers zoveel rook hadden ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brandweer schaalde de brand groot op, omdat er melding was van veel rook en een forse brand. Uiteindelijk bleef de brand beperkt tot het bed op de eerste etage.