Kind overleden bij ongeval in Gelderse dorp Scherpenzeel

Bij een ongeval in een weiland in het Gelderse dorp Scherpenzeel is vrijdagavond een kind overleden, meldt de politie op X.

Hulpdiensten kregen even voor 20.00 uur een melding van het ongeval aan de Kleine Haar, in het buitengebied van het dorp. De geboden hulp mocht niet meer baten. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.

Wat zich heeft afgespeeld in het weiland is niet bekend. De politie kon daar verder nog geen informatie over geven.

ANP