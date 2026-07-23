Auto belandt op zijn kop na botsing op N225 bij Renkum

Bij een botsing tussen twee voertuigen op de N225 bij het Gelderse Renkum is donderdagmiddag een auto op zijn kop beland. De klap zorgde voor flinke schade. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Twee personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Beiden zijn aanspreekbaar, laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten.

De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De politie doet onderzoek en de N225 is voorlopig afgesloten voor verkeer.