Frédérique werd aangereden en automobilist is nog altijd spoorloos

Ruim een jaar nadat ze in Enschede werd aangereden, kampt Frédérique van Egmond nog altijd met de gevolgen van het ongeluk. De bestuurder van de auto is nooit gevonden. Met haar verhaal wil Frédérique aandacht vragen voor de impact van doorrijden na een ongeval. Volgens cijfers van het CBS gebeurt dat dagelijks bij 130 tot 200 verkeersongevallen.

Frédérique werd in mei vorig jaar van achteren aangereden terwijl ze op de fiets onderweg naar huis was. Ze liep zwaar letsel op, waaronder een verbrijzelde hiel, een gebroken kuit en schouderblad en een hersenschudding. Ze revalideert nog altijd en verwacht niet volledig te herstellen. Door haar verwondingen verloor ze bovendien haar baan en zit ze in de ziektewet.

Dader niet gevonden

Volgens het politieonderzoek kon de automobilist haar waarschijnlijk ontwijken, maar dat gebeurde niet. De bestuurder stopte kort na de aanrijding even, maar reed daarna weg. De politie gaf camerabeelden vrij, maar doordat het kenteken niet zichtbaar was, leverde dat geen doorbraak op. Uiteindelijk werd het onderzoek stopgezet.

Er is al jaren sprake van een stijgende lijn in het aantal doorrijders na een verkeersongeval, blijkt uit cijfers van het CBS. Met haar verhaal wil Frédérique aandacht vragen voor de gevolgen van doorrijden na een ongeluk. Dat zie je in bovenstaande video.