Automobilist naar ziekenhuis na zware klap tegen brug in Kampen

Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Frieseweg (N765) in Kampen. De auto botste tegen de vangrail en de brugreling boven de sluis, waardoor de brug zwaar beschadigd raakte.

Volgens de Stentor gaat het om een 26-jarige man uit Polen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis is bloed afgenomen om te onderzoeken of hij onder invloed was. Ook is zijn rijbewijs ingenomen.

Door de harde klap werd volgens een correspondent ter plaatse het motorblok uit de auto geslingerd en kwam het op een onderliggende steiger terecht. Ook stroomde een grote hoeveelheid olie in het kanaal richting de IJssel.