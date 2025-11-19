Terug

Bestuurder van trekker overleden na frontale botsing in Putten

Ongeluk

Vandaag, 07:47 - Update: 41 minuten geleden

In Putten is woensdagochtend een bestuurder van een trekker overleden nadat deze in botsing kwam met een auto. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. De bestuurder is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde rond 06.00 uur op de Nijkerkerstraat in de Gelderse plaats. In de vroege ochtend botsten de trekker en de auto frontaal op elkaar. De bestuurder van de trekker raakte zwaargewond. Door de klap kantelde de trekker en kwam deze op zijn kant in de berm terecht.

De bestuurder werd door hulpdiensten ter plaatse behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht echter niet meer baten. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De verkeersongevallendienst doet onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing.

Door Redactie Hart van Nederland

