Drie gewonden bij zwaar ongeluk in Beinsdorp, automobilist onder invloed

Ongeluk

Vandaag, 20:43

Drie mensen raakten dinsdagavond gewond bij een heftige aanrijding op de Hillegommerdijk in Beinsdorp. Twee auto's botsten tegen elkaar op. Volgens een correspondent ter plaatse ontstond hierdoor een grote ravage oop de weg. Eén automobilist zou hebben gedronken en is aangehouden.

Het ongeval vond omstreeks 18.00 uur plaats. Meerdere ambulances kwamen met spoed naar de plek van het ongeval. Drie personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van de drie gewonden is aangehouden vanwege rijden onder invloed, zo laat de politie weten aan Hart van Nederland. De verdachte wordt later verhoord.

De Forensische Opsporing onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De weg is daarom afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

