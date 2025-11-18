Terug

A28 bezaaid met suikerbieten na gekantelde vrachtwagen, hinder tot na de spits

Verkeer

Vandaag, 06:37 - Update: Vandaag, 06:53

Weggebruikers op de A28 tussen Hoogeveen en Groningen moeten dinsdagochtend rekening houden met flinke vertraging. Rond 02.30 uur kantelde ter hoogte van het Drentse Ubbena een vrachtwagen vol suikerbieten. De bieten liggen verspreid over het asfalt, waardoor de weg deels onbegaanbaar is.

De oplegger van de vrachtwagen ligt dwars over de weg. De truck zelf is door de middenberm geschoten, maar staat nog overeind. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Ook over de toestand van de chauffeur is niets bekend.

Ter hoogte van Assen-Noord is het verkeer momenteel ook gestremd, schrijft Rijkswaterstaat op X. "Houd rekening met file. De vrachtwagen wordt geborgen."

Weggebruikers richting Groningen kunnen omrijden via Veendam (N33, A7).

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

