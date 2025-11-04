'Man valt zes meter naar beneden tijdens werkzaamheden in kerktoren'

Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij werkzaamheden aan een kerk in het Gelderse dorp Kilder. Door een nog onbekende oorzaak is hij zes meter naar beneden gevallen. Dat meldt De Gelderlander.

Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur in de kerk aan de Hoofdstaat. De man was bezig met een wijzerplaat van de kerkklokken. Hierbij is hij waarschijnlijk van de trap gevallen. De man kwam uiteindelijk zes meter lager op een luik terecht. Het is nog niet bekend hoe het incident is gebeurd.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de regionale krant heeft de man waarschijnlijk twee gebroken polsen opgelopen. Over verdere verwondingen is nog niets bekend.

De brandweer moest meerdere voertuigen inzetten om het slachtoffer uit de kerktoren te krijgen. Alleen de ladders waren niet voldoende. Om goed bij de man te komen is een deel van het raam uit de kerktoren gezaagd.