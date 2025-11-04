Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Man valt zes meter naar beneden tijdens werkzaamheden in kerktoren'

Ongeluk

Vandaag, 22:22

Link gekopieerd

Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij werkzaamheden aan een kerk in het Gelderse dorp Kilder. Door een nog onbekende oorzaak is hij zes meter naar beneden gevallen. Dat meldt De Gelderlander.

Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur in de kerk aan de Hoofdstaat. De man was bezig met een wijzerplaat van de kerkklokken. Hierbij is hij waarschijnlijk van de trap gevallen. De man kwam uiteindelijk zes meter lager op een luik terecht. Het is nog niet bekend hoe het incident is gebeurd.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de regionale krant heeft de man waarschijnlijk twee gebroken polsen opgelopen. Over verdere verwondingen is nog niets bekend.

De brandweer moest meerdere voertuigen inzetten om het slachtoffer uit de kerktoren te krijgen. Alleen de ladders waren niet voldoende. Om goed bij de man te komen is een deel van het raam uit de kerktoren gezaagd.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vrouw (19) zit twee uur vast in parkeergarage Hillegom
Vrouw (19) zit twee uur vast in parkeergarage Hillegom
Hijskraan valt op dak jeugdzorginstelling in Cadier en Keer
Hijskraan valt op dak jeugdzorginstelling in Cadier en Keer

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.