Vrouw (19) zit twee uur vast in parkeergarage Hillegom

Een 19-jarige vrouw heeft in de nacht van maandag op dinsdag bijna twee uur vastgezeten in een parkeergarage bij een supermarkt aan het Henri Dunantplein in Hillegom. Ze fietste die avond de garage in, maar niet veel later ging het rolluik omlaag.

Toen ze later naar buiten wilde, ontdekte ze dat de garage was afgesloten. Het rolluik zat dicht en ze kon er niet meer uit. De politie kwam ter plaatse en probeerde iemand van de parkeergarage te bereiken, maar dat lukte niet. Daarop werd de brandweer ingeschakeld.

De vrouw kon naar het parkeerdek boven de supermarkt lopen. Daar plaatste de brandweer een ladder, zodat ze naar beneden kon komen. Haar fiets bleef achter in de afgesloten garage. De politie heeft de vrouw daarna naar huis gebracht.