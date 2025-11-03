Hijskraan valt op dak jeugdzorginstelling in Cadier en Keer

Op het dak van jeugdzorginstelling Huize Sint Joseph in het Zuid-Limburgse Cadier en Keer is maandagochtend een hijskraan gevallen. "Hij is er voor een deel doorheen gezakt", aldus de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Rond 09.10 uur viel de kraan om. “We hebben het gedeelte van het pand waar de kraan doorheen is gekomen deels ontruimd. De aanwezige personen zijn tijdelijk ondergebracht in een ander gebouw in dezelfde straat, op hetzelfde terrein,” laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Geen gewonden

Er zijn bij het ongeval geen gewonden gevallen. Hoe de kraan precies kon omvallen, wordt nog onderzocht. Hoe lang het duurt voordat de brandweer de kraan heeft verwijderd, is nog niet bekend.

Vorige week woensdag viel er ook al een bouwkraan op een dak, toen in Krommenie, in Noord-Holland. De kraan hevelde over en raakte toen het dak. Er is verder niemand gewond geraakt.