Politie zoekt getuigen na ongeluk met twee doden in Ermelo

De politie vraagt getuigen zich te melden na het dodelijke ongeluk op de Uddelermeerweg in Ermelo. Bij de crash, die vrijdagavond rond 20.50 uur gebeurde, kwamen beide inzittenden van de auto om het leven. Het gaat om een eenzijdige aanrijding.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen op die iets gezien of gehoord hebben om contact op te nemen. Ook dashcambeelden van automobilisten die in de omgeving reden kunnen helpen bij het onderzoek naar de toedracht.

Eerder werd al bekend dat één van de slachtoffers ter plekke overleed en de 26-jarige bijrijder uit de gemeente Nunspeet later in het ziekenhuis is overleden. Regionale media meldden dat de auto na de botsing tegen een boom in brand vloog. De politie onderzoekt nog altijd hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan en wie achter het stuur zat.

Wie informatie of beelden heeft die het onderzoek kunnen helpen, wordt gevraagd dit te melden bij de politie.