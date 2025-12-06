Volg Hart van Nederland
Dodelijk ongeluk Ermelo eist tweede slachtoffer: bijrijder (26) overleden

Ongeluk

Vandaag, 09:20

In Ermelo is een tweede persoon overleden na het verkeersongeluk op de Uddelermeerweg. Het gaat om een 26-jarige man uit de gemeente Nunspeet, meldt de politie. Hij raakte eerder zwaargewond, maar is aan zijn verwondingen overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur, toen de auto van de weg raakte en tegen een boom botste. Regionale media melden dat het voertuig daarna in brand vloog. Eén inzittende overleed direct, de ander werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog wie de bestuurder was en doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

