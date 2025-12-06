Dode en zwaargewonde door ongeluk in Ermelo, auto vloog in brand

Ongeluk
Vandaag, 07:10 - Update: 3 uur geleden
Door een ongeval in Ermelo op de Veluwe is een persoon om het leven gekomen en is iemand zwaargewond geraakt. Ze zaten in een auto die rond 20.50 uur op de Uddelermeerweg verongelukte, meldt de politie.
Regionale media meldden dat de auto in brand vloog, nadat deze tegen een boom tot stilstand was gekomen.
