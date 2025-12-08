Bestuurder dodelijk ongeluk Ermelo was man (33) uit Hierden

De bestuurder van de auto die vrijdagavond in Ermelo tegen een boom knalde op de Uddelermeerweg, blijkt een 33-jarige man uit het Gelderse Hierden te zijn. Dat maakt de politie maandag bekend. De man overleed ter plekke.

De identiteit van de bestuurder was nog niet bekend en werd nog onderzocht. Nu blijkt het dus om een 33-jarige man te gaan. Het onderzoek naar het fatale ongeluk loopt nog.

Het incident gebeurde rond vrijdag 20.50 uur, toen de auto van de weg raakte, tegen een boom botste en in brand vloog. De bijrijder, een 26-jarige man uit Nunspeet, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed zaterdagochtend aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen op die iets gezien of gehoord hebben om contact op te nemen. Ook dashcambeelden van automobilisten die in de omgeving reden kunnen helpen bij het onderzoek naar de toedracht.