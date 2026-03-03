Kraanwagen belandt in sloot in Brummen, N348 rest van de dag dicht

Op de N348 tussen Zutphen en Brummen is dinsdagochtend rond 11.00 uur een hijskraan van de weg geraakt en gekanteld. Het is nog onduidelijk hoe het eenzijdig ongeval heeft kunnen gebeuren. Wel heeft de chauffeur veel geluk gehad: hij is er zonder al te veel kleerscheuren vanaf gekomen. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De chauffeur zou de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt. De vrachtwagen zou geleidelijk de berm in zijn gereden en vervolgens in de greppel tot stilstand zijn gekomen. Volgens betrokkenen gaat het om een kraan van zo'n 40 ton. Er is sprake van flinke lekkage van olie in de sloot waar het voertuig ligt.

Hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen met spoed ter plaatse. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De weg is vanuit Brummen richting Zutphen afgesloten voor verkeer en automobilisten worden omgeleid. De N348 moet volledig dicht voor de berging van het voertuig, wat vermoedelijk tot na de avondspits zal duren.