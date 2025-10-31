Terug

Minderjarige fietser overleden na aanrijding met vrachtwagen in Barneveld

Ongeluk

Vandaag, 11:12

De fietser die donderdag overleed door een aanrijding met een vrachtwagen in Barneveld, was een minderjarige jongen uit dezelfde plaats. Dat meldt de politie vrijdag. De bestuurder van de vrachtwagen komt ook uit Barneveld en is 37 jaar.

Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend op de Verlengde Parellelweg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar de medische zorg mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.

De precieze leeftijd van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Door ANP

