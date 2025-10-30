Fietser overleden na botsing met vrachtwagen in Barneveld

Donderdagochtend is een fietser om het leven gekomen bij een ongeval op de Verlengde Parallelweg in Barneveld. De fietser kwam in botsing met een vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar de medische zorg mocht niet meer baten. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk is gebeurd. De politie heeft de weg afgesloten en doet onderzoek naar de oorzaak.