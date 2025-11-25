Volg Hart van Nederland
'Meerdere gewonden bij kettingbotsing A12, baby en moeder naar ziekenhuis'

Ongeluk

Vandaag, 21:51 - Update: 2 uur geleden

Bij een flinke kettingbotsing op de A12 bij het Gelderse Babberich zijn meerdere mensen gewond geraakt. Vier personen, waaronder een moeder en baby, zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt een correspondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde vlak bij de Duitse grens. Volgens de correspondent werd de botsing veroorzaakt door een file vanwege grenscontroles aan Duitse zijde. Vier voertuigen zouden betrokken zijn bij het ongeval en in meerdere auto's zouden gezinnen gezeten hebben.

De kettingbotsing zorgde voor een flinke ravage. De snelweg richting de Duitse grens is volledig afgesloten. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Door Redactie Hart van Nederland

