Voetgangers aangereden in Wittem: vrouw (74) overleden, man (56) gewond

Een 74-jarige vrouw uit Maastricht is zondagavond overleden na een aanrijding in het Limburgse Wittem. Een 56-jarige man, eveneens uit Maastricht, raakte daarbij gewond.

De twee slachtoffers liepen op de Wittemer Allee toen ze even voor 18.00 uur werden geraakt door een auto. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten de slachtoffers naar het ziekenhuis. Daar overleed de vrouw aan haar verwondingen.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk en vraagt getuigen om zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben van het incident, worden verzocht contact op te nemen.