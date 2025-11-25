Volg Hart van Nederland
Vrachtwagenchauffeur gereanimeerd na ernstig ongeluk A10

Vandaag, 16:41

Op de ring van de A10 bij Amsterdam-Noord is dinsdagmiddag een vrachtwagen van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van afrit Durgerdam. De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De 64-jarige chauffeur raakte zwaargewond en moest ter plekke worden gereanimeerd.

Volgens een woordvoerder van politie Amsterdam zat de man enige tijd bekneld in de cabine. De brandweer heeft hem bevrijd, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Rijkswaterstaat meldt dat de vrachtwagen nog even blijft staan. Het bergen van het wrak gebeurt pas na de avondspits om extra drukte te voorkomen.

Vertraging

Het ongeluk zorgde voor flinke verkeersdrukte. De weg was tijdelijk helemaal dicht en bestuurders in de richting van knooppunt Coenplein hadden zo'n 45 minuten vertraging. Inmiddels zijn twee rijstroken van de A10 Noord weer open, maar afrit Durgerdam blijft vooralsnog dicht.

Ook op de A10 West en de A10 Zuid zijn files ontstaan door omrijders.

Door Redactie Hart van Nederland

