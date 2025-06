Opmerkelijke botsing: bestelbus belandt boven op auto in Apeldoorn

Een opmerkelijke situatie in Apeldoorn. Maandagmiddag is een bestelbus boven op een geparkeerde auto beland in de Origenesstraat. Door de aanrijding raakte meerdere auto's beschadigd.

Het ongeluk vond plaats rond 15.00 uur. Op de beelden is te zien dat de rechterkant van de bestelbus op de personenauto terecht is gekomen. De linkerkant van de auto liep flinke schade op. Door de aanrijding, botste de geparkeerde auto op een andere auto. Ook twee auto's daarachter werden geraakt.

De straat werd tijdelijk afgezet vanwege het gevaar dat de bus zou omvallen. De bestelbus is uiteindelijk door een bergingsbedrijf van de auto gehaald. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet bekend.