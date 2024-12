Geen storm, toch schade: grote boom waait om op auto's Den Haag

Een omgevallen boom heeft aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag voor flink wat schade gezorgd. Het gevaarte van dertig meter hoog viel namelijk bovenop een aantal auto's. Zeker twee zijn daardoor flink beschadigd geraakt, waarschijnlijk zijn ze total loss. Wat de oorzaak is van het incident is nog niet helder, wel is duidelijk dat er geen gewonden zijn.

Naast de auto's moest ook een lantaarnpaal eraan geloven. Die stond na de klap krom, bekabeling stak naar buiten. De brandweer is ter plaatse gekomen maar kon volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio niet heel veel aan de situatie veranderen. Na het wegzagen van enkele takken hebben ze de zaak daarom overgedragen aan de gemeente, die een groenbedrijf inclusief boomchirurg heeft laten aanrukken.

Buurtbewoners stellen volgens een correspondent dat het al een flink oude boom was, die geplant zou zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog om de bevrijding te vieren.