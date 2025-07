'Politie liet spullen slachtoffer na dodelijk ongeluk Burdaard urenlang liggen'

In het Friese dorp Burdaard, de plaats waar in de nacht van woensdag op donderdag een dodelijke aanrijding plaatsvond, lagen meer dan een halve dag later nog persoonlijke bezittingen van het slachtoffer naast de weg. Ook lagen er nog brokstukken van het ongeluk. Dat meldt Omrop Fryslân donderdagavond. Bij de aanrijding op de Iedyk kwam een 33-jarige man uit Stiens om het leven.

Nieuwsfotograaf Jaring Rispens zou de spullen uren later op de dag nog in de berm hebben aangetroffen. Het zou gaan om kledingstukken van het slachtoffer, aldus de omroep. Volgens Rispens blijft er altijd wel wat achter na een ongeluk, maar hij heeft nog niet eerder meegemaakt dat er persoonlijke zaken zoals een pet en een schoen bleven liggen.

Rispens heeft beelden gemaakt van de vondst en daarop de politie geïnformeerd. De spullen zouden vervolgens zijn opgehaald door een team van de forensische opsporing. "Stel dat nabestaanden hier komen om een bloemetje te brengen, dan wil je dit niet tegenkomen op deze plek", zegt de fotograaf tegen Omrop Fryslân.

Hoe het zo mis heeft kunnen gaan die nacht, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek, zoals te zien is in onderstaande video.

0:56 Politie zoekt doorrijder na dodelijk ongeluk in Friesland

Een politiewoordvoerder laat aan de omroep weten dat dit "niet de normale gang van zaken is." Onder normale omstandigheden wordt een plaats delict schoon achter gelaten nadat alle sporen zijn beoordeeld, legt de woordvoerder uit. Een deel daarvan is dus over het hoofd gezien bij het schoonmaken.

Doorrijder opgespoord

De bestuurder reed na het ongeluk door. Donderdag heeft de politie een 35-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale aanrijding. Ook de auto waarmee het slachtoffer vermoedelijk is aangereden, is gevonden door de politie. Het gaat om een zwarte pick-uptruck.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. Daarbij wordt ook gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn en of er getuigen zijn van de aanrijding. De verdachte zit momenteel vast en wordt verhoord.