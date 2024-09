Flinke crash na politieachtervolging op A12 in Zoetermeer

Een politieachtervolging is in de nacht van maandag op dinsdag geëindigd in een flinke crash. Dit gebeurde bij de afrit van de A12 ter hoogte van Zoetermeer. De man bleek in zorgwekkende toestand te zijn vertrokken en was eerder als vermist opgegeven.

Nadat de politie een melding had gekregen over de automobilist, besloten agenten de achtervolging in te zetten. Door onbekende oorzaak botste de automobilist tijdens de achtervolging op het puntstuk van de railing van de bermbeveiliging.

Na het ongeluk werd een deel van de snelweg afgezet en werden verschillende hulpdiensten gealarmeerd. De brandweer en de ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

De gewonde bestuurder werd onderzocht door het ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg was langere tijd afgesloten vanwege sporenonderzoek.