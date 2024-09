Man (52) en vrouw (35) uit Raalte omgekomen bij ongeluk op N348

De twee mensen die maandag om het leven kwamen door een verkeersongeluk bij het Overijsselse Schalkhaar zijn een 52-jarige man en een 35-jarige vrouw uit Raalte. Dat meldt de politie dinsdag.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur op de provinciale weg bij het dorp in de buurt van Deventer. Na de botsing was brand ontstaan in de auto. Hulpdiensten, waaronder een trauma-arts, kwamen snel ter plaatse. Hulp mocht voor de twee inzittenden van de auto niet meer baten.

Vrachtwagen gekanteld

De vrachtwagen was gekanteld en de chauffeur moest uit de cabine worden bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing konden komen. De weg, die bezaaid lag met kratjes door de gekantelde vrachtwagen, was urenlang gesloten.

Hart van Nederland/ANP