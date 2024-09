Ernstig ongeval op N348: auto in brand na botsing met vrachtwagen

Door een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de N348 in de buurt van Schalkhaar (Overijssel) zijn drie mensen gewond geraakt. Het gaat om twee inzittenden van de auto en de chauffeur van de vrachtwagen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland weten.

De chauffeur is inmiddels uit de vrachtwagen bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerder. In de auto is brand ontstaan na de botsing. Wat de toestand van de slachtoffers is, kan de woordvoerder niet zeggen.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 op de provinciale weg bij het dorp in de buurt van Deventer. De politie onderzoekt nog hoe de twee voertuigen met elkaar in botsing konden komen. De weg, die bezaaid ligt met kratjes omdat de vrachtwagen door het ongeluk kantelde, is voorlopig afgesloten.

